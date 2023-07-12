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Yaralanan Simitçi, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi A.A, kiracısı Yılmaz Simitçi'yi karnından ve kolundan bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korutürk Mahallesi Öykü Sokak'ta, Yılmaz Simitçi ile ev sahibi A.A. arasında kira artışını nedeniyle tartışma yaşandı.