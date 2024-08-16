Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen öğrenciler, kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Artan kira fiyatları, öğrencilere ailelerinden maddi destek alma veya kalabalık öğrenci evlerinde yaşama gibi alternatifler aratıyor. Birçok öğrenci, barınma sorununu çözmek için ev arkadaşlığı yapmak veya özel yurtları tercih etmek zorunda kalıyor.

Kiraların yükselmesinin nedenleri

İzmir, öğrenci ve memur nüfusuyla sürekli büyüyen bir şehir olduğundan, kiralık evlere olan talep her zaman yüksek. Yeni konut projelerinin yetersizliği ve mevcut konutların hızla dolması, kira fiyatlarını yükseltiyor. Ülkedeki ekonomik belirsizlikler, ev sahiplerinin kira fiyatlarını yükseltmesine yol açıyor.

Artan kira fiyatları, sadece öğrencileri değil, memurları ve özel sektör çalışanlarını da zorluyor. Bu durum, sosyal medyada sık sık dile getirilen bir şikayet konusu haline geldi. Yetkililerden kira fiyatlarının kontrol altına alınması ve öğrencilere yönelik daha fazla yurt inşa edilmesi talepleri yükseliyor.

“Bu ayı nasıl geçireceğimiz düşünüyoruz”

Yaşanan kira zamları hakkında konuşan Ege Üniversitesi öğrencisi M.Ö:, “Yüksek kira fiyatları bizlerin çok zor duruma sokuyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ev sahiplerinin yaptığı bu kira zamları sebebiyle ev tutamıyoruz. Eğitim hayatımızı düşünmemiz gerekirken kirayı nasıl denkleştireceğimizi, bu ayı nasıl geçireceğimiz düşünüyoruz” dedi.

“Gençliğimizi yaşamak istiyoruz”

Ekonomik sıkıntılardan dolayı yemek yerken bile düşünmek zorunda kaldıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi H.C, “Artık değil ev tutmak güzel bir yemek yiyebilmek bile bizim için çok zor oldu. Bazıları iyi durumda ama bizler? Düşük gelirli ailelerin çocukları ne yapsın? Bizler eğitimimizi almak hayatımızı ve gençliğimizi yaşamak istiyoruz” dedi.

“Bizleri yani geleceklerini kurtarmalarını istiyoruz”

Okumak için çalışmak zorunda kaldığını belirten Ege Üniversitesi öğrencisi D.K, “Yaşanan bu ekonomik zorluklar sebebiyle yarı zamanlı olarak çalışmak zorunda kalıyorum. Çalışmanın yan etkisi ise derslerime odaklanamak. Geliri yüksek aileleri olan arkadaşlarım dersleri ile ilgilenirken ben geçinebilmek için çay dağıtıyorum, bulaşık yıkıyorum. Bu kira sıkıntısına ve geçim zorluklarına büyüklerimizin el atıp bizleri yani geleceklerini kurtarmalarını istiyoruz. Bizlere yardım etsinler” dedi.