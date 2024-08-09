İzmir'de Kırsal Kalkınma Için 435 Milyon Tl'lik Destek

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 15. etap hibe sözleşmeleri için tören düzenledi. İl Müdürü Mustafa Şahin ve Şube Müdürü Ali Bal’ın katıldığı törende, üreticilere sunulan desteklerin ekonomiye olan katkıları vurgulandı.

Hibe destekleri ekonomiyi güçlendirecek

İl Müdürü Mustafa Şahin, törende yaptığı konuşmada, hibe desteklerinin üreticilerin ekonomik güçlenmesine ve istihdamın artırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilere sürekli destek olmaya devam edeceklerini ve üreticilerin görüş ve önerilerine önem vereceklerini ifade etti.

15. etapta öne çıkan projeler ve yatırımlar

KKYDP’nin 15. etabı kapsamında İzmir’de toplam 779 milyon TL değerinde 141 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 34’ü, Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından 435 milyon TL hibe desteği ile sözleşme imzalamaya hak kazandı. Bu yatırımlar, kırsal alanda gelir düzeyinin artırılmasını, tarıma dayalı sanayinin gelişmesini, yeni teknolojilerin üreticilerle buluşturulmasını ve istihdamın desteklenmesini hedefliyor.

Geçmişteki başarılar ve gelecek hedefleri

Bugüne kadar tamamlanan 515 proje için toplam 462 milyon TL yatırım yapılmış olup, bu projelere 231 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu projeler sayesinde 5.034 kişiye istihdam imkânı sunulmuştur. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini sürdüreceğini ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.