İzmir Özel Sağlık Hastanesi'nin uzman hekimleri, düzenledikleri seminerde infertilite (kısırlık) tanı ve tedavi yöntemleri ile fizyolojik ve psikolojik süreçler hakkında ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi.

Uzmanlardan ayrıntılı sunumlar

Seminerde konuşmacılar arasında Doç. Dr. Emre Başer, Doç. Dr. Demet Aydoğan Kırmızı, Prof. Dr. Ahmet Soylu, Embriyolog Handan Şendağ ve Klinik Psikolog Ebru Gürçay yer aldı. Her biri farklı konu başlıklarında sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlikte çocuk sahibi olmanın her zaman istenildiği gibi gerçekleşmediği ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Çevresel faktörlerin etkili

Toplantıda, son 50 yılda erkeklerde çevresel faktörler, sigara, alkol kullanımı ve işlenmiş gıdalar gibi nedenlerle sperm kalitesinde ciddi düşüş yaşandığı belirtildi. Bu trendin devam etmesi durumunda, 2060 yılından sonra doğal yolla çocuk sahibi olma ihtimalinin azalacağı ifade edildi.

Kişiye özel tedavi yöntemleri

Uzman hekimler, 35 yaşın altındaki çiftlerde korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik sağlanamıyorsa bunun infertilite olarak adlandırıldığını belirtti. Tanı sürecinde hem erkek hem de kadın çeşitli testlerden geçiriliyor. Toplumda genellikle kadının kısır olduğu algısı olsa da erkekler de aynı oranda risk taşıyor. Tanı için spermiyogram, hormonal testler, ultrasonografi ve HSG gibi testler yapılıyor. Tedavi süreci kişiye özel olarak planlanıyor. İlk aşamada ovülasyon takibi ve ilişki zamanlaması yapılırken, başarılı olunmazsa aşılama tedavisi ve tüp bebek tedavisi uygulanıyor.

Son yıllarda tüp bebek tedavisinde gelişen teknolojiyle gebelik oranlarının arttığı, embriyoskopta yapay zeka kullanımı gibi yeniliklerin tedavide yer aldığı bildirildi.

Umudunuzu yitirmeyin

Toplantıda, infertilite tedavisinin hem fizyolojik hem de psikolojik yönlerinin olduğu vurgulandı. Tedavi sürecinin uzman hekimler tarafından izlenmesi gerektiği, kadın ve erkeğin birlikte uzmanlara başvurmasının başarı oranını artırdığı belirtildi. Eşlerin birbirlerini destekleyerek sabırla ilerlemeleri gerektiği de ifade edildi.

Tedavi sürecinde erkeklerde sertleşme sorunları, erken veya geç boşalma; kadınlarda ise ağrılı cinsel ilişki, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik gibi sorunların görülebileceği belirtildi. Özel Sağlık Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Kliniği'nde gerektiğinde cinsel danışmanlık ve terapi destekleri de sunuluyor.