İzmir'in Tire ilçesinde İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki G.Ç. ile 33 yaşındaki komşusu Mehmet Kenar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve G.Ç., Mehmet Kenar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mağdur Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Kenar'a müdahale etti ancak Kenar, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından G.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokakta güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. G.Ç.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, Mehmet Kenar'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Komşular Şokta

Olayın yaşandığı mahallede oturanlar, yaşananlardan dolayı büyük şok yaşadı. Mahalle sakinleri, iki komşu arasında daha önce de husumet olduğunu ve sık sık tartıştıklarını belirtti.