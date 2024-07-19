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Yangının etkili olduğu bölgelerden Sarnıç'ta alevlerin yaklaştığı mahallelerde de hayatın normale döndüğü gözleniyor.

Kontrol altına alınan bölgeler içinde zaman zaman yaşanan alevlenmelere havadan ve karadan hızla müdahale ediliyor.

İnsansız hava araçları ve yangın yönetim uçağıyla da gözetlenen bölgede kritik bölgelere su dökülerek soğutma çalışması yapılıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 13.25'te başlayan, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirerek yayılan yangın 7 uçak, 19 helikopter , 50 arazöz ve 360'a yakın Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra itfaiye, polis, AFAD ekipleri ve vatandaşların desteğiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.

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