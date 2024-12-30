İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki yolcu yaralandı.
Kaza nasıl meydana geldi?
İzmir - Çanakkale kara yolunda öğle saatlerinde gerçekleşen kazada, Nurcan Yeniyurt’un (71) kullandığı 35 NJN 52 plakalı Fiat marka otomobil, Aliağa Şehit Kemal Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaya üst geçidinin ayağına çarparak durabildi.
Can kaybı ve yaralanma
Hurdaya dönen araçta sürücü Nurcan Yeniyurt olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki yolcu F.Y. (50) yaralandı. Yaralı yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın detaylarını araştırıyor.