Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın detaylarını araştırıyor.

Hurdaya dönen araçta sürücü Nurcan Yeniyurt olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki yolcu F.Y. (50) yaralandı. Yaralı yolcu, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki yolcu yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.