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2023 Aralık ayına göre konut fiyatlarında yıllık değişimler:

Aralık ayında KFE, bir önceki aya göre:

Türkiye Konut Fiyat Endeksi ( KFE ), Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 158,5 seviyesine ulaştı. KFE, yıllık bazda yüzde 29,4 oranında artış kaydederken, reel olarak yüzde 10,4 oranında bir azalma yaşandı.

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