Türkiye Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 158,5 seviyesine ulaştı. KFE, yıllık bazda yüzde 29,4 oranında artış kaydederken, reel olarak yüzde 10,4 oranında bir azalma yaşandı.
Üç büyük ilde KFE değişimi
Aralık ayında KFE, bir önceki aya göre:
- İstanbul'da yüzde 2,1,
- Ankara'da yüzde 2,
- İzmir'de yüzde 0,4 oranında arttı.
Yıllık değişim oranları
2023 Aralık ayına göre konut fiyatlarında yıllık değişimler:
- İstanbul'da yüzde 26,3,
- Ankara'da yüzde 34,4,
- İzmir'de yüzde 25,2 oranında yükseldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ