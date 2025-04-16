Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de Mart 2025’te konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 oranında artarak 7.513 oldu. Bu artış, şehirdeki konut piyasasının canlanmaya devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye genelinde konut satışlarında artış

Ülke genelinde Mart ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %5,1 artarak 110 bin 795 olarak gerçekleşti. İstanbul, 19 bin 820 konut satışı ile en fazla satış yapan il olurken, İzmir 7.513 konutla üçüncü sırada yer aldı.

İzmir’de ilk satışlar yükseldi

İzmir’de Mart 2025’te ilk defa satılan konut sayısı %26,4 artarak 2 bin 114 oldu. İlk satışlar, toplam konut satışlarının %28,1’ini oluşturdu. Bu artış, sektördeki yenilikçi projelerin etkisini gösteriyor.

İkinci el satışlar artış gösterdi

İzmir’de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,9 artarak 5 bin 399 olarak gerçekleşti. İkinci el satışları, toplam satışların %71,9’unu oluşturdu.

İpotekli konut satışları yükseldi

İzmir’de Mart ayında ipotekli konut satışları %51,8 artarak bin 339’a yükseldi. Bu satışlar, toplam konut satışlarının %17,8’ini oluşturdu.

Yabancılara satılan konut sayısı arttı

İzmir’de yabancılara yapılan konut satışı %58,3 artarak 38 oldu. Ancak, ülke genelinde yabancılara yapılan satış %11,5 azalarak bin 574’e düştü. İstanbul, Antalya ve Mersin, yabancılara yapılan satışların en fazla olduğu iller arasında yer aldı.

Buca, İzmir’de en fazla konut satılan ilçe oldu

İzmir’de en fazla konut satışı Mart ayında Buca’da gerçekleşti. Buca, 965 konut satışı ile zirvede yer alırken, Menemen 885, Karşıyaka 772, Torbalı 625 ve Konak 420 konut satışıyla dikkat çekti.