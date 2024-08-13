Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları Temmuz 2024'te büyük bir artış gösterdi. 2023 Temmuz ayında 5 bin 203 olan konut satışları, bu yıl yüzde 24,5 artarak 6 bin 479'a ulaştı.

Konut satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 16 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,0 oranında artış gösterdi ve 127 bin 88 oldu. En yüksek satış gerçekleşen iller sırasıyla İstanbul (19 bin 47), Ankara (11 bin 364) ve Antalya (6 bin 659) oldu. En düşük satış ise Ardahan (61), Hakkari (64) ve Bayburt (77) illerinde kaydedildi.

İzmir’de ilk ve ikinci el konut satışları

İzmir’de Temmuz ayında ilk defa satılan konut sayısı 2023 Temmuz’a göre yüzde 28,2 artarak bin 611’e yükseldi. Toplam konut satışlarının yüzde 24,9'u ilk satışlardan oluştu. İkinci el konut satışları ise yüzde 23,4 artışla 4 bin 868 olarak gerçekleşti, toplam satışların yüzde 75,1'ini oluşturdu.

Yabancılara konut satışı düştü

İzmir’de ipotekli konut satışları yüzde 8,3 artarak 721’e çıktı ve toplam konut satışlarının yüzde 11,1’ini oluşturdu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 57,4 oranında büyük bir düşüş yaşadı; Temmuz ayında sadece 29 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde yabancılara yapılan satışlar yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu.

İzmir'in ilçelerinde konut satışları

2024 Temmuz ayında İzmir’de en fazla konut satışı Menemen ilçesinde görüldü. Menemen’de 803 konut satılırken, Buca 795, Karşıyaka 564, Torbalı 531 ve diğer ilçeler sırasıyla Konak (376), Karabağlar (367), Bornova ve Çiğli (330), Bayraklı (288) ve Seferihisar (202) konut satışıyla dikkat çekti.