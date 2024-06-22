Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de konut satışları 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 5 bin 940'a geriledi. Ancak bu düşüş, kiralık konut piyasasını tam tersi yönde etkiledi. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, yaz aylarında konut satışlarında yaşanan düşüşün kiralarda yüzde 20-30 oranında artışa neden olduğunu belirtti.

Eylül'e kadar kiralar yükselmeye devam edecek

Akgün, İzmir gibi deniz, kum ve güneşin bol olduğu gözde şehirlerde kiralık evlere talebin arttığını ve bunun da kira fiyatlarını yukarı çektiğini ifade etti. Haziran ayında başlayan kira artışlarının eylül ayında zirveye ulaşacağını öngören Akgün, "Mayıs ayında 20 bin liraya kiralanan bir dairenin eylül ayında 35-40 bin liraya kadar çıkabileceğini" söyledi.

Kiracılar ulaşımı kolay olan merkez dışı bölgeleri tercih Ediyor

Kiralık daire bulmanın zorlaştığı İzmir'de kiracılar, merkezden uzaklaşarak İZBAN hattı gibi ulaşımı kolay olan Menemen, Aliağa, Bergama ve Selçuk gibi ilçelere yönelmeye başladı. İmkanı olanlar ise küçük arsalar alarak üzerine "Tiny House" yerleştirmeyi tercih ediyor.

İzmir'e göç devam ediyor

Akgün, İzmir'in cazibe merkezi olmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların iş, tatil veya emeklilik amaçlı İzmir'e göç ettiğini vurguladı. Bu göç dalgasının da kiralık konut talebini artırarak kira fiyatlarını yükselttiğini belirtti.