Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2023 yılı mayıs ayında 6,015 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam 2024 yılı mayıs ayında %1,2 azalarak 5,940 oldu.

İlk Defa Satılan Konutlar

İzmir'de mayıs ayında ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9 azalarak 1,594 oldu. Bu satışlar toplam konut satışları içinde %26,8'lik bir paya sahip.

İkinci El Konut Satışları

İkinci el konut satışları ise bir önceki yıla göre %4 artarak 4,346 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise %73,2 oldu.

İpotekli Konut Satışları

İpotekli konut satışları ise %57,1 azalarak 651 adet olarak kaydedildi. Bu satışlar toplam konut satışları içinde %11,0'lik bir paya sahip.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Yabancılara yapılan konut satışları ise %21,2 azalarak 52 adet olarak gerçekleşti.

En Fazla Satış Yapılan İlçeler

2024 yılı mayıs ayında İzmir'de en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. İlçe ilçe satış rakamları şu şekilde sıralandı:

Buca: 674 konut

Menemen: 615 konut

Torbalı: 550 konut

Karşıyaka: 537 konut

Konak: 376 konut

Karabağlar: 343 konut

Çiğli: 340 konut

Bornova: 337 konut

Seferihisar: 231 konut

Bayraklı: 213 konut