Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2023 yılı mayıs ayında 6,015 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam 2024 yılı mayıs ayında %1,2 azalarak 5,940 oldu.
İlk Defa Satılan Konutlar
İzmir'de mayıs ayında ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9 azalarak 1,594 oldu. Bu satışlar toplam konut satışları içinde %26,8'lik bir paya sahip.
İkinci El Konut Satışları
İkinci el konut satışları ise bir önceki yıla göre %4 artarak 4,346 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise %73,2 oldu.
İpotekli Konut Satışları
İpotekli konut satışları ise %57,1 azalarak 651 adet olarak kaydedildi. Bu satışlar toplam konut satışları içinde %11,0'lik bir paya sahip.
Yabancılara Yapılan Konut Satışları
Yabancılara yapılan konut satışları ise %21,2 azalarak 52 adet olarak gerçekleşti.
En Fazla Satış Yapılan İlçeler
2024 yılı mayıs ayında İzmir'de en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. İlçe ilçe satış rakamları şu şekilde sıralandı:
- Buca: 674 konut
- Menemen: 615 konut
- Torbalı: 550 konut
- Karşıyaka: 537 konut
- Konak: 376 konut
- Karabağlar: 343 konut
- Çiğli: 340 konut
- Bornova: 337 konut
- Seferihisar: 231 konut
- Bayraklı: 213 konut