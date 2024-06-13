İzmir'de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Mayıs ayında 6 bin 15 olan konut satışı, 2024 yılı Mayıs ayında yüzde 1,2'lik bir azalışla 5 bin 940'a geriledi.

Ülke genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588'e düştü. Konut satışlarının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya oldu. En az konut satışının olduğu iller ise sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak belirlendi.

İlk Defa Satılan Konut Sayısı Azaldı

İzmir'de, ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak bin 594'e geriledi. İlk satışın toplam konut satışları içindeki payı yüzde 26,8 olarak kaydedildi.

İkinci El Konut Satışları Arttı

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 4 bin 346 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,2 olarak belirlendi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,1 azalarak 651'e geriledi. Mayıs ayında satılan konutların yüzde 11,0'u ipotekli satış olarak kaydedildi.

Yabancılara Konut Satışları Azaldı

İzmir'de Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 52 oldu. Ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 34,8'lik bir düşüşle 2 bin 64'e geriledi.

En Fazla Konut Satışı Buca'da

İzmir'de 2024 yılı Mayıs ayında en fazla konut satışı Buca ilçesinde gerçekleşti. Buca'yı sırasıyla Menemen, Torbalı, Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Çiğli, Bornova, Seferihisar ve Bayraklı izledi.