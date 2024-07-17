Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 oranında düşerek 79 bin 313 oldu. Ancak İzmir’de durum farklıydı. İzmir'de konut satışları %7,4 artarak 4 bin 361'e yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir, konut satışlarının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

İzmir’de ilk kez satılan konutlar

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre %3,4 artarak bin 176 oldu. İlk satışların toplam konut satışlarındaki payı %27 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları

İzmir’de ikinci el konut satışları ise %8,9 artışla 3 bin 185 oldu. İkinci el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı %73 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları azaldı

İzmir’de ipotekli konut satışları, geçen yıla göre %35,8 azalarak 405 oldu. Haziran ayında satılan konutların %9,3’ü ipotekli satış olarak kaydedildi.

Yabancılara konut satışları

İzmir’de Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları %45,5 azalarak 24'e düştü. Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları %45,1 düşüşle bin 440 oldu. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı iller Antalya, İstanbul ve Mersin oldu.

İzmir’de en fazla konut satışı Menemen’de gerçekleşti. 2024 yılı Haziran ayında Menemen’de 603 konut satılırken, Buca 503 konut satışı ile ikinci, Karşıyaka ise 349 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı. Torbalı, Karabağlar, Çiğli, Konak, Bornova, Bayraklı ve Seferihisar da yüksek konut satış rakamlarına ulaştı.