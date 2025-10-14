CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “Kooperatif Davası”nda açıklanan ara kararın ardından yaptığı değerlendirmede, “Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bu dava başından sonuna bir siyasi dava” ifadelerini kullandı.

‘Buruk bir sevinç yaşıyoruz’

Kamuoyunda “Kooperatif Davası” olarak bilinen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Buruk bir sevinç yaşıyoruz. İl başkanımız ev hapsiyle tahliye oldu. Ama Tunç Başkan, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya hâlâ cezaevinde. Bir hukukçu olarak bu arkadaşların tahliye olmamasına inanamıyorum.”

‘Bu dava siyasi bir dava’

Bakan, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürerek şunları söyledi:

“Bu dava başından sonuna bir siyasi dava. Türkiye’nin hiçbir kooperatif yöneticisine böyle bir operasyon yapılmadı. On binlerce kooperatif var ama tutuklu olanlar yalnızca burada. Bu adil değil.”

‘Umarız bir sonraki duruşmada tahliye gelir’

Murat Bakan, tahliyelerin devamını beklediklerini belirterek, “Umarız önümüzdeki duruşmada Tunç Başkan dahil tüm arkadaşlarımız tahliye olur” dedi.

‘Sevincim buruk’

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun eşi Duygu Aslanoğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: