SILA ARABACIOĞLU/YENİGÜN İzmir Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu’nda görülen davanın ikinci duruşmasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurum görüşünü ifade eden “kamu zararı yok” yazısı mahkeme heyetine teslim edildi. Yazı, sanıkların avukatı Av. Özkan Yücel tarafından mahkemeye sunuldu.

Duruşmada eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ikinci kez savunma yaptı. Karcı, protokol iptallerine dayalı iddianameye yanıt verdi:

“İyi niyet protokolleri imzalandı ve işin devamı için karar alındı. Protokol feshedilmediği için herhangi bir cezai müeyyide uygulanmamıştır. İzbeton ile kooperatifler arasındaki sözleşme güncellenmiştir. Taraflar, tadil protokolünde birbirlerine açmış oldukları tüm davalardan feragat edeceklerini kararlaştırdı. Örnekköy 3. Etap’taki protokolün diğer kooperatiflerle de yapılacağı duyulmuştur. İzBB’ye yöneltilen ‘kamu zararı’ sorusuna yanıt olarak, muhasebe kayıtlarında herhangi bir zarar bulunmadığı görülmüştür” dedi.

İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç de savunmasını gerçekleştirdi. Lübiç, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayarak, “Onurumu, gururumu geri istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, duruşmada sanıkların savunmalarını almaya devam ediyor. Flaş gelişme olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “kamu zararı yok” yazısı, davanın seyrinde kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.