Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili

İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı konut projelerinin ilerlemediği için evlerine kavuşamayan kooperatif mağdurları, Aliağa’daki duruşma öncesi bir hafriyat kamyonunun üzerine pankart astı. Pankartta, "Kooperatif üyelerinden kamyon kamyon para gitti, evler haya oldu! Garantör İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu nasıl garantörlük?" ifadeleri yer aldı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmaya, 11’i tutuklu toplam 65 sanık katıldı. Duruşmada, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer aldı. Mağdurlar, konut projelerinin ilerlememesi nedeniyle evlerine kavuşamamanın yanı sıra, belediyeye yönelik eleştirilerini kamyon üzerindeki pankartla dile getirdi.

Kooperatif mağdurları isyan etti

Kooperatif mağdurları, yıllardır devam eden konut projelerinin tamamlanmaması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirterek, belediyenin garantör olarak sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. Pankart, bu tepkilerin bir ifadesi olarak duruşma öncesi dikkat çekti.