CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu 65 sanık, “kooperatifçilik modeliyle kentsel dönüşüm” kapsamında yürütülen davada adliyeye getirildi. 11’i tutuklu sanığın yargılandığı duruşmada, hakim değişikliği tartışma konusu oldu.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Mahkeme salonu önünde sıkı güvenlik önlemleri alındı; sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Sadece birinci derece yakınları izleyici olarak kabul edildi. Sanık yakınları ve partililer, salona alkışlarla destek verdi.

Hakim değişikliği şüphe yarattı

Tunç Soyer’in avukatı Özkan Yücel, “Davaya bakan hakimlerin değiştirilmesi soru işareti yarattı, HSK’nın kararı doğru olmamıştır” dedi. Avukat Murat Aydın ise, duruşmanın İzmir Adliyesi dışında yürütülmesinin usule aykırı olduğunu savundu.

İlk savunmalar

Tutuklu sanıklardan eski Genel Sekreter Barış Karcı, savunmasında 130 milyarlık bütçe yönetimi süresince suç işlemediğini belirtti. Karcı, yönetim kurulu kararları ve yetki devrinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun olduğunu vurguladı, kamu zararı olmadığını ifade etti.

Karcı, inşaatlardaki gecikmelerin kendisinin görev süresi dışında gerçekleştiğini ve yeni yönetimin inşaatları bitireceğine inandığını söyledi. Kooperatiflerde kendisinin dahli olmadığını belirten Karcı, “Nitelikli dolandırıcılık suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Hakim-sanıktan soru-cevap

Hakim, inşaatların gecikmesi nedeniyle mağduriyet olup olmadığını sordu. Karcı, mağduriyetin kooperatif yönetimiyle görüşülebileceğini belirtti ve kamu zararı olmadığını yineledi.

Kimler katıldı?

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Hikmet Çetin, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları ve CHP İzmir yönetimi katıldı.