İzmir'in Buca ilçesinde baba ve oğulun sopa ile yerde uyuyan yaşlı bir köpeğe acımasızca saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırganların adli kontrolle serbest bırakılması hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 Sokakta meydana gelen olayda, baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33), ellerinde sopa ile yerde uyuyan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe defalarca vurdu. Başına ve sırtına ağır darbeler alan köpek, acı içinde bağırmasına rağmen saldırganlar durmadı. Dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Köpeğin durumu

Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan köpek, olay yerine gelen hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki topladı. Hayvanseverler, saldırgan baba ve oğulun yakalanması ve cezalandırılması için harekete geçti. Şikayet üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K. ve T.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.