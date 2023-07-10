Bostanlı Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sibel Gedik, 7 Temmuz sabahı arka ayaklarında doğuştan sorun bulunan Amerikan Akita cinsi 4 yaşındaki köpeği "Haki" ile mahallelerindeki fırın kafeye alışverişe gitti.

Boynunda gezdirme tasması bulunan köpek, fırın kafenin önünde daha küçük cins başka bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bu sırada durumu gören ve kafeden koşarak çıkan diğer köpeğin sahibi, Haki'ye tekme attı. Tekmesinin boşa düşmesi nedeniyle yere savrulan kişi, ayağa kalkarak Haki'ye ikinci bir tekme daha attı. Köpek, tekme darbesiyle olay yerinde öldü.

- Hukuk mücadelesi başlattı

Sibel Gedik, güvenlik kamerasınca da görüntülenen olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan bu yana baktığı 4 yaşındaki köpeğinin son derece uysal olduğunu söyledi.

Diğer köpekte tasma bulunmadığını ve koşarak köpeğine saldırdığını anlatan Gedik, şunları kaydetti:

"Ben köpeğin koştuğunu fark ettiğim için Haki'yi tuttum ve geri çektim. O anda küçük köpek üstümüze doğru geldi ve Haki'nin üstüne atladı. Haki de refleksle köpeği tuttu. Sahibi koşarak geldi ve Haki'nin suratına bir tekme attı ve köpekler anında ayrıldı. Küçük köpeğin koşarak içeri gittiğini görünce ben de köpeğimi geri çektim ve arkamı döndüm. O an dönüp diğer köpeğe bakacaktım ne oldu diye ama arkamı döndüğümde yere düşen adam kalkarak tekrar tekme attı. O tekme darbesiyle Haki'nin anında kalbi durmuş ve oraya yığılıp kaldı."

Şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gedik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şahıs, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılmış. Haki için, oğlum için adalet istiyorum. Sadece ben ve eşimi değil, çocuklarımı da mahvetti. Arkamı döndüğümde o şekilde gelip öldüresiye vurmaması gerekiyordu. Bir de olayı görenlere, 'Ne yapıyorsun?' diye tepki gösterenlere küfrederek tehdit etti.

Köpeğini koruma amaçlı yaptığı bir şey değildi bu. Katil diyorum başka bir şey diyemiyorum."