İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan trajik olayda, Gencelli Halk Plajı’ndaki beton iskeleden denize atlayan 55 yaşındaki İlhan Günay, dibe çakılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Kanlar içinde çıktı

Bugün saat 15.00 sıralarında Foça ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gencelli Halk Plajı'nda meydana gelen olayda, 55 yaşındaki İlhan Günay, iskeleden balıklama denize atladı. Atlayışın ardından Günay’ın dibe çakıldığı ve denizin dibindeki taşlara kafasını vurduğu iddia edildi. Denizden kanlar içerisinde çıkarılan Günay’a ilk müdahale plajda bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Durumun acil sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlhan Günay’ın boynunun kırıldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. İlk tespitlere göre, baş bölgesinde ciddi yaralanmalar bulunduğu belirtildi. Günay’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Savcılığın, Günay’ın denize atlarken yaşadığı kazanın nedenlerini ve olası ihmal durumlarını araştırdığı bildirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili tanıkların ifadelerine ve olay yerinde yapılan incelemelere başvurulacağı belirtiliyor.