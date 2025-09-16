İzmir Buca'da bir lisede, sınıf arkadaşı tarafından 3. kattan atılan öğrenci ölümden döndü. Kolunun kırıldığı belirlenen S.K.'nın tedavisi sürüyor.
3’üncü kattan attılar… Lisede ölüme kıl payı!
İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Atatürk Spor Lisesi’nde yaşanan olay, öğrenciler arasında şok etkisi yarattı.
İddiaya göre, iki gün önce öğrencilerden S.K., sınıf arkadaşı S.E. tarafından akran zorbalığına maruz kaldı. S.E., S.K.'yı pencereden sallayarak 3. kattan aşağıya attı.
Şans eseri, S.K. bahçedeki masanın üzerine düşerek yere savruldu. Öğrenciler büyük panik yaşarken, öğretmenler ve okul idaresi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nın yapılan kontrollerde kolunun kırıldığı belirlendi. Tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arkadaşını aşağıya ittiği öne sürülen öğrenci ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.