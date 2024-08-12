Yangın sabah saatlerinde başladı

Yangın, 10.00 sıralarında başladı. Yatak odasında başlayan alevler hızla yayıldı ve tüm evi etkisi altına aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ev sahibinin yakını korku dolu anları anlattı

Yangın sırasında iş yerinde olan ev sahibinin yakını Abdülkadir Hicazi, “Yangın yatak odasında başlamış. İş yerindeyken haber aldım ve hemen eve geldim. Korku dolu anlar yaşadık, şimdi ise evi temizliyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden endişe dolu açıklamalar

Yanan evin bitişiğinde yaşayan mahalle sakinlerinden Fahrettin Keskin, “Yanan yer benim evimin bitişiğinde. O an gerçekten çok korktuk. Kalp hastasıyım, bu durum beni daha da endişelendirdi” şeklinde konuştu.