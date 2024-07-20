İzmir’in Tire ilçesinde, 56 yıldır mevsim meyvelerinden dondurma üretimi yapan Ayhan Toran, bu yaz mevsiminde koruk suyundan yaptığı dondurma ile büyük beğeni topluyor. Toran’ın geliştirdiği bu özel dondurma, özellikle ekşi tatları sevenler için serinletici bir alternatif sunuyor.

Ekşi tatlı keyfi

Koruk, olgunlaşmamış üzüm olup, yüksek antioksidan ve bitkisel fenolik içerikleri ile vitamin kaynağı olarak bilinir. Yaz aylarında serinletici şerbetlerin yanı sıra, dondurma olarak da tercih edilen koruk, Tire’de dondurmacı Ayhan Toran tarafından özel bir şekilde hazırlanıyor.

Ayhan Toran, 10 yaşındayken pastanede çalışmaya başlamış ve 1968 yılında Tire'de kendi dondurma dükkanını açarak mesleğe adım atmış. Toran, dondurmasının yanı sıra tatlı, kuru ve yaş pasta yapımında da uzmanlaşmış.

Kısa süren koruk mevsimi

Toran, koruğun sadece yaz mevsiminde elde edilebildiğini ve bu nedenle meyvenin taze döneminde kullanıldığını belirtiyor. Koruk meyvesinin ekşi tadı, dondurmayı daha çekici hale getiriyor. Toran, koruğu Tire'nin Salı Pazarı'ndan temin ediyor ve meyvenin suyunu hazırladıktan sonra dondurma karışımına ekliyor.

Toran’ın açıklamaları

“Koruk, hafif ekşili bir tat profiline sahip. Bu özelliği, yaz aylarında ferahlatıcı ve serinletici bir lezzet sunuyor. Müşterilerim bu ekşi aromayı çok seviyor ve yazın bu tür tatlar talep ediyor. Koruk suyundan yapılan dondurmamı oldukça beğeniyorlar ve bu nedenle sık sık talep alıyorum.”

Doğal dondurma üretiminde kalite

Ayhan Toran, doğal dondurmanın temel bileşenlerinin keçi sütü, doğal salep ve toz şeker olduğunu vurguluyor. Ayrıca, damla sakızının dondurmaya eklenmesinin lezzeti artırdığını ifade ediyor.

“Damla sakızını süt kaynadıktan sonra eklemek, dondurmaya özel bir aroma katıyor. Kaliteli meyveler kullanarak yapılan dondurmalar, hem besleyici hem de serinletici oluyor. Meyvelerin en iyisini kullanmak, dondurmanın kalitesini artırıyor.”

Mevsim boyunca koruk dondurması

Koruk mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle, Toran koruk suyunu derin dondurucuda saklayarak yıl boyunca kullanılabilir hale getiriyor. Bu yöntemle, yaz kış dilediği aromada dondurma üretme imkanı buluyor.