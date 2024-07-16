İZMİR (AA) - İzmir Alsancak Limanı'na 2 kruvaziyerle yaklaşık 5 bin 248 turist geldi.

Kruvaziyerlerin uğrak rotaları arasında yer alan Alsancak Limanı, Seabourn ve Norwegian Viva isimli gemileri ağırlıyor.

Seaburn'den 1294, Norwegian Viva'dan ise 3 bin 954 yolcunun giriş yaptığı kentte, turizm hareketliliği yaşandı.

Turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes ve Bergama antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ne geçerken şehir içinde ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı tercih noktası oldu.

Gemilerin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı ifade edildi.