Devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilişinin 94. yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen sergi ve panelle anıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, açılışta yaptığı konuşmada, "Bizleri kimlik kavgalarına sürükleyip ayrıştıranlara inat, bizler ayrışmadan birleşip hep beraber bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz," diyerek Cumhuriyet ideallerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kubilay'ın idealleri, Cumhuriyet'in temelini atıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesinin iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliği, 1930 yılında Menemen'de şehit edilen Kubilay ve arkadaşlarının Cumhuriyet'in temellerini atmada gösterdikleri fedakarlığı hatırlattı. Dr. Zafer Levent Yıldır, Kubilay'ın ve arkadaşlarının, halkın eşit haklara sahip olduğu bir Cumhuriyet idealinin simgeleri olduğunu belirtti. "O hayalin adı Cumhuriyet’tir," diyen Yıldır, Cumhuriyet'in her vatandaş için eşit yaşam, özgürlük ve adalet sunduğunu ifade etti.

Kubilay Anıtı Sergisi'nin anlamı

Sergi, Cumhuriyet gazetesinin 100. yılı dolayısıyla Kubilay ve Cumhuriyet devrimi şehitlerinin anısına düzenlendi. 1930'da Kubilay’ın gerici bir ayaklanma sonucu öldürülmesinin ardından, Cumhuriyet gazetesi öncülüğünde Menemen Ayyıldız Tepesi'nde Kubilay Anıtı dikilmişti. Sergi, Kubilay ve arkadaşlarının hatıralarını yaşatmak amacıyla bu anıtın öyküsünü ve fotoğraflarını içeriyor.

Sergiye yoğun katılım

Sergiye, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt gibi isimler katıldı. Sergi, 31 Ocak 2025'e kadar AASSM’de gezilebilecek.

"Direncimizle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, serginin amacının yalnızca geçmişin acılarını hatırlamak değil, aynı zamanda Kubilay ve arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı aydınlık geleceğe dair umutları tazelemek olduğunu belirtti. Cumhuriyet gazetesinin tarihini ve misyonunu anlatan bir panel de düzenlendi. Panelde, Cumhuriyet'in laiklik ilkesi ve Cumhuriyet devrimi şehitlerinin mirası üzerine önemli konuşmalar yapıldı.