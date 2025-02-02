İzmir’in Bornova ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kanlı bitti. 1 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.30’da meydana gelen olayda, U.C.S. (28) ve Murat Gazi Sönmez (29) küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. U.C.S., yanında taşıdığı bıçakla Sönmez’i ağır yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Murat Gazi Sönmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Olayın ardından kaçan şüpheli U.C.S.’nin yakalanması için Cinayet Büro ve Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yapılan teknik takip sonucunda, şüphelinin Bayraklı ilçesinde saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla cinayet şüphelisini suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Suçunu kabul etti, tutuklandı

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden U.C.S., alkollü oldukları sırada küfürleşme nedeniyle tartıştıklarını ve olayın büyüdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.