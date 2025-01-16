İzmir'de, kumpir yedikten sonra zehirlenen ve hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne dair korkunç gerçek, ailesinin yaptığı şikayet üzerine ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat’ın ailesinin başvurusu üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Servet Polat'ın yediği kumpirin, ölümcül bir Salmonella virüsü içerdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Polat'ın yediği kumpiri servis eden işletme sahibi N.D.'nin işyerinde benzer şikayetlerle hastanelere başvuran başka kişiler de olduğu tespit edildi.

Salmonella virüsü tespit edildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, işletmede yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerden aldıkları numuneleri inceledi. Yapılan ilk incelemede, numunelerde Salmonella virüsüne rastlandı.

İşletme sahibi tutuklandı

İşletme sahibi N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmeden kumpir yemişti. Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran aile, tedavi edildikten sonra evlerine döndü. Ertesi gün, rahatsızlıkları devam eden aile üyeleri tekrar hastaneye başvurdu ve acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Aile şikayetçi olmuştu

Ancak, olaydan iki gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulundu. Aile, bu şüpheli ölümün ardından ilgili işletmeden şikayetçi oldu.