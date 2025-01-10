Buca’da yaşayan Bahar Zeyrek ve ailesi, 28 Aralık’ta Efeler Mahallesi’nde bulunan bir işletmeden kumpir yedi. Aynı gün şikayetçi oldukları kusma ve ishal belirtileriyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdular. Tedavi edilerek evlerine dönen aile, ertesi gün rahatsızlıklarının devam etmesi üzerine yeniden hastaneye gitti. Ancak, bu süreç sonrasında 2 gün sonra evde Servet Polat'ın hareketsiz şekilde tuvalette bulunması üzerine hayatını kaybettiği belirlendi.

Aile üyeleri ve diğer müşterilerden şikayet

Bahar Zeyrek ve ailesi, kumpir yedikleri işletme hakkında şikayette bulundu. Aynı işletmeden kumpir yiyen ve rahatsızlanan dört kişi de, tedavi sonrası şikayette bulunarak, durumun araştırılmasını talep etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmeden numune alarak ürünlerin incelenmesi için adli süreci başlattı.

Otopsi sonucu bekleniyor

Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi gerçekleştirildi. Aile, annelerinin ölüm nedeninin otopsi sonucuyla netleşeceğini ve bununla birlikte hukuki süreç başlatacaklarını belirtti. Bahar Zeyrek, "Bu işin peşini bırakmayacağız" diyerek, işletmenin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.