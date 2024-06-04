İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında dar gelirli ailelere 800 gramlık konserve kavurma dağıtılacak. Kampanyaya katılmak isteyen İzmirliler, nakdi bağış ve canlı hayvan bağışı yaparak destek olabilecekler. Bağışlar bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

"Dayanışmayı büyütelim, kampanyaya destek olalım"

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilere çağrıda bulunarak, "Mutfakta yangın var. Alım gücü gittikçe düşüyor. Bu günleri birlikte atlatacağız. Dayanışmayı büyütelim, kampanyaya destek olalım" dedi. Nakdi bağış kampanyası 13 Haziran saat 23.59’a kadar sürecek. Vatandaşlar, 12 bin 500 TL bedeli olan küçükbaş hayvan ya da 13 bin TL değerindeki büyükbaş hayvan hissesi alarak bağış yapabilecekler.

Canlı hayvan bağışı yapmak isteyenler, kurbanlık hayvanları toplama alanına getirebilecek veya bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden başvuru yaparak belediye ekiplerinin adresten almasını sağlayabilecekler. Canlı hayvanların teslimi 15-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dağıtım bayram bitiminde başlayacak

Bayram bitiminde, bağışlanan kurbanlık hayvanlar İslami usullere göre kesilerek konserve kavurma haline getirilecek ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecek. Konserve kavurmalar daha sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak. Bu kampanya ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışmayı büyütmeyi ve dar gelirli ailelere destek olmayı hedefliyor.

Mezbaha merkezleri ve toplanma alanları:

Bergama Mezbahası (İslamsaray Mah. Adnan Menderes Cad. 6. Sk No:9) 232. 616 33 90

Kiraz Mezbahası (Cumhuriyet Mah/ Sebahattin Ener Sokak/ No:2) 232. 293 48 70

Tire Mezbahası (İhsaniye Mah. Fatih Sultan Mehmet Sk. No:90 ) 232. 293 94 66

Menemen Türkelli Mezbahası (Fatih Mah/ Özgürlük Cad/ No:3/12) 232. 293 94 64

Urla Mezbahası (Yelaltı Mah. Mezbaha Sk. No:27 Urla) 232. 293 42 04

Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı-Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı

Bayraklı Doğançay Mezarlığı Yanı

Gaziemir-Atıfbey Mahallesi Migros Arkası Sarnıç Yolu Üzeri