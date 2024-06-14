İZMİR (AA) - İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde fiyat denetimi yaptı, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Çeşme ilçe merkezinde işletmeleri denetleyen ekipler, restoran ve kafelerde işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

Fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önüne konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, ayrıca menülerde ürünün ayırıcı özelliği, satış fiyatı ve uygulanmaya başlandığı tarih, menü ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığını da inceledi.

Yetkililer, kent genelinde günde ortalama 60-70 lokanta ve benzeri işletmenin denetlendiğini, yönetmeliğe aykırı davranan iş yerlerine idari para cezası uygulandığını belirtti.