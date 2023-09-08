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Yarışlar, 10 Eylül'deki ödül töreni ile sona erecek.

IQ Foil ve techno sınıflarında düzenlenen yarışlara 13 kulüpten 110 sporcu katılıyor.

Şener, her gün 18 yarışmanın yapılacağı etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Habibe Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Foça Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki yarışların heyecanlı geçtiğini söyledi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışlara, Yeni Foça parkurunda start verildi.