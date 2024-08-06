İzmir'in Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde bir oto galeri ve kuyumcuya yönelik kurşunlama olaylarına karışan 6 zanlı, polisin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Ortak operasyon düzenlendi

27 Temmuz tarihinde Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde faaliyet gösteren bir oto galeri ve kuyumcu dükkanına yönelik kurşunlama olaylarının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziemir ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlükleri ortak bir operasyon düzenledi.

Zanlılar tutuklandı

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, olaylara karışan 6 zanlı kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.