İzmir-Çanakkale yolu üzerinde, Helvacı Kavşağı yakınlarında bulunan bir lastik deposunun çevresinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’ndeki depoya komşu alanda saat 15.00 sıralarında dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İlk müdahaleyi Aliağa Belediyesi’ne ait su tankeri yaptı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek 2 arazöz ve bir tonaj aracıyla alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının, lastik deposuna sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.