Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu'nun, LGBT’nin ‘Onur Ayı’ kapsamında düzenlediği kahvaltı programına, bazı sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi. Kahvaltı programının yapıldığı kafenin önünde toplanan bir grup STK üyesi ve temsilcisi basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup ile kahvaltıya katılanlar arasında gerginlik yaşandı. Bölgede önlem alan polis, tarafların birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

İzmir Barosu, sosyal medya hesabından, her yıl haziran ayında kutlanan LGBT Onur Haftası kapsamında, 'İzmir Barosu Onur Ayı' kahvaltısı adı altında bir program düzenleyeceğini duyurdu. Yapılan paylaşıma İzmir'deki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üyeleri tepki gösterdi. Bugün saat 11.00’de bir grup, kahvaltının verildiği Bayraklı Baro Park önünde basın açıklaması yaptı. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun öncülüğündeki açıklamaya; Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği gibi sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

‘TÜM BU ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLMELİDİR’

Grup adına basın açıklamasını yapan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Uğur Bayrak, "Bugün burada aile kurumuna, kadınlarımıza, çocuklarımıza, geleceğinize ve avukatlık mesleği haklarına sahip çıkması gereken İzmir Barosu'nun küresel emperyalizmin yeni 'Truva atı' olan LGBT'li propagandasına ve dayatmasına alet olmasına karşı toplandık. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve İzmir Büyük Aile Platformu olarak, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' adı altında toplumun vazgeçilmez temel yapı taşı olan aile kurumumuzu yozlaştırılıp parçalanmasına vesile olacak etkinlikleri düzenlemesinden dolayı kınıyoruz. İzmir'den tekrar haykırıyoruz. LGBT ideolojisini, propagandasını ve dayatmasını kabul etmiyoruz. LGBT dayatmasına karşı ailemizi çocuklarımızı milli devletimizi savunmak nefret suçu değildir. Bu saldırıya karşı sessiz kalmak asıl suçtur. İnsanlık tarihi kadar eski ve değerli olan avukatlık mesleğine sürülen bu lekeyi de kabul etmiyoruz. İzmir Barosu, 'Onur Haftası' adı altında yapacağı tüm bu etkinlikleri iptal edilmelidir" dedi.

'LGBT, İNSANIN DOĞASINA, KÜLTÜRLERİMİZE KARŞI'

Türkiye'ye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt ise "LGBT, insanın doğasına, kültürlerimize karşı. En önemlisi çocukları hedef alıyor. 'Çocuk translar vardır' diyerek, 4-5 yaşındaki çocuklara cinsiyet dayatması yapıyorlar. Erkek çocuklarına rujlar sürdürülüp, etek giydiriyorlar. Bütün kötülüklerin anası olarak gördükleri aileyi, söz konusu eşcinsel evlilikler olduğu zaman savunabiliyorlar. Bu yüzden soruyoruz. Avrupa'da eşcinsel çiftlerin evlat edindikleri çocuklara tecavüz edip, istismar etmesini neyle açıklıyorlar. Küçük çocukları istismar etmesi hakkında ne diyorlar. Kadını aşağılayan bir zihniyettir LGBT" dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ'

Açıklamanın ardından grup, alanda beklemeyi sürdürdü. Çevik kuvvet ekiplerinin de olduğu polis ekipleri, grup ile etkinliğe katılmak için restoranda oturanlar arasında önlem aldı. Tarafların birbirine laf atınca zaman zaman tansiyon yükseldi. Ancak polis ekipleri, tarafların birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Basın açıklaması yapan grup, yaklaşık 1 saat sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)

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