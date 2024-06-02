MEB'in açıklamasına göre, bu yıl toplamda 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. İzmir'in Konak ilçesindeki İzmir Kız Lisesi'nde heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Öğrencilere ayrıca okul kapısında şeker ikram edildi.

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Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler, sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecek. Öğrenciler, Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin yarıştığı sınavın ikinci oturumu 11.30'da başlayacak.

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Editör: Sude Kula