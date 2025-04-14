İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi’nde öğrenciler, proje okulu uygulamaları kapsamında 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı oturma eylemi yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarındaki yer değişikliği kararı, öğrencilerden büyük tepki gördü.

“Öğretmenime Dokunma” pankartı ile bahçede eylem

Sabah saatlerinde ders zili çalmasına rağmen sınıflarına girmeyen öğrenciler, İstiklal Marşı’nın ardından okul bahçesinde oturma eylemine başladı. Ellerinde “Öğretmenime dokunma” pankartları taşıyan öğrenciler, uygulamanın geri çekilmesini istedi.

Okul yönetimi, öğrencilere eylemi sonlandırmaları için iki kez uyarıda bulundu. Ancak öğrenciler, öğretmenlerine sahip çıkmakta kararlı olduklarını belirterek eyleme devam etti. Bahçede sessiz bir şekilde oturarak tepkilerini dile getiren öğrenciler, destek mesajlarıyla sosyal medyada da ses getirdi.

20 binden fazla öğretmen etkilendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okullarına getirilen yeni uygulama ile 20 binden fazla öğretmen rotasyona tabi tutuldu. İzmir Atatürk Lisesi’nde görev yapan 50 öğretmenin de bu kapsamda görev yerleri değiştirildi.

Eğitimde belirsizlik, tepkiyi artırıyor

Veliler ve mezunlar da uygulamaya tepki gösteriyor. Eğitim camiası ise öğrenci-öğretmen ilişkisini zedeleyen bu tür uygulamaların eğitimi olumsuz etkileyeceği görüşünde. Eğitim uzmanları, proje okullarında görev yapan deneyimli öğretmenlerin ani görev değişimlerinin, okul kültürüne zarar verdiğini vurguluyor.

Sosyal medyada destek yağdı

Atatürk Lisesi öğrencilerinin eylemi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “#ÖğretmenimeDokunma” etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, pek çok kullanıcı öğrencilere destek mesajları gönderdi.