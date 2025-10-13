İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan zorlu ameliyatla, kalbi 3 kez duran 74 yaşındaki hasta yeniden hayata tutundu. Aynı anda üç farklı kalp operasyonu geçiren hasta “Üç kere öldüm ama şimdi yeniden doğdum” dedi.

Tepecik’te mucize ameliyat

İzmir'de yaşayan 74 yaşındaki Suriyeli Muhammed Muhammed, kalp rahatsızlığı nedeniyle son altı ayda üç kez fenalaşarak hayati tehlike atlattı. Her defasında duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Yaşa tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın aort kapağı değiştirildi, aort kökü genişletildi ve iki tıkalı koroner damara bypass yapıldı.

Ameliyat 10 saat sürdü

Yaklaşık 10 saat süren operasyon, hastanın ileri yaşı ve damar darlığı nedeniyle yüksek risk taşıyordu. Ancak uzman ekip, titiz bir çalışma sonucunda operasyonu başarıyla tamamladı.

Ameliyat sonrası iki hafta yoğun bakımda kalan Muhammed Muhammed, şu anda yürüyebiliyor, nefes almakta zorluk çekmiyor ve gündelik yaşamına sağlıklı bir şekilde devam ediyor.

"Üç kere öldüm ama şimdi yeniden doğdum"

Ameliyat sonrası gazetecilere konuşan Muhammed Muhammed, “Kalbim üç kere durdu, üç kere öldüm. Yürürken nefes alamıyordum, şimdi yeniden hayattayım. Doktorlarıma minnettarım.” ifadelerini kullandı.

“Dünya literatürüne girecek bir vaka”

Prof. Dr. Haydar Yaşa, hastanın durumunun tıp literatüründe nadir görülen bir vaka olduğunu belirtti:

"Normalde 3-4 santimetre olması gereken ana damar kapağı 0,7 santimetreye kadar daralmıştı. Aynı anda hem aort kapağını değiştirdik, hem kökü genişlettik hem de iki damara bypass yaptık. 74 yaşındaki bir hastada bu ameliyatın başarıyla sonuçlanması dünya çapında önemli bir olay."

Yaşa ayrıca, yaşlı hastalarda yapılan bu tür operasyonların genellikle ölüm riski taşıdığını ancak bu vakada tüm risklere rağmen mükemmel bir sonuç elde ettiklerini vurguladı.

Sağlıkta başarı hikayesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonla bir kez daha dikkat çekti. Hastane yönetimi, operasyonu gerçekleştiren ekibi kutlayarak benzer vakalar için umut olduklarını açıkladı.