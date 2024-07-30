İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Logistech – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 11-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'in A ve B hollerinde gerçekleşecek. Lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bu büyük buluşma, geçen yıla oranla yüzde 50 büyüdü. Geçtiğimiz yıl Almanya’dan ABD’ye, Çin’den Avusturya’ya kadar 34 ülkeden toplam 17 bin 188 kişi fuarı ziyaret etmişti.

100 milyar dolarlık katkı

E-ticaret gibi sektörü büyüten etkenlerle küresel lojistik pazarının 2032 yılına kadar 18,23 trilyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Türkiye ise 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay alarak dünya sıralamasında 11'inci sırada yer alıyor. Ülkemizin toplam hizmet ihracatı içinde lojistik sektörünün payı yaklaşık yüzde 40'a, yani 40 milyar dolara ulaşıyor. Dünya Bankası’nın lojistik performans endeksi sıralamasında Türkiye, 2018 yılında 47'nci sıradayken 2023 yılında 38'inci sıraya yükseldi. Hedef, 2028 yılında 25'inci sıraya ulaşmak.

İzmir ekonomisine büyük katkı

Fuar, İzmir’in ve Ege'nin lojistik performansını artırarak hem ülke hem de kent ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor. İzmir’in, coğrafi konumu ve tarihiyle bir liman kenti olarak bu konumunu perçinlemesi hedefleniyor. Fuarı, yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. İki holde gerçekleştirilecek fuarın ziyaretçi profilini, ithalat ve ihracat yapan firmalar, lojistik tedarik zincirindeki servis sağlayıcılar, kamu yöneticileri ve uluslararası operasyonlarda bulunan acenteler oluşturuyor.

Paneller ve etkinlikler

Fuarda sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı paneller ve etkinlikler düzenlenecek. İlk gün, sektörün önemli oda ve dernek başkanlarının katılımıyla “Başkanlar Paneli” yapılacak. Ayrıca lojistikle ilgili birçok önemli konunun gündeme geleceği oturumlar düzenlenecek. Fuar süresince yerli ve yabancı katılımcıların yer alacağı iş geliştirme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Destekçiler ve katkıda bulunanlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Logistech’in destekçileri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOSGEB, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), UTİKAD, UND, TÜRKLİM, DTD, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği (DND), DEFMED, AND, LOJİDER ve GAİD gibi birçok önemli kurum ve dernek bulunuyor.