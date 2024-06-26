İZMİR (AA) - İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası'nın esnafı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu projeye karşı olmadıklarını ama kendilerinin de görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

Sosyal belediyecilikte asıl olanın dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi olduğunu belirten Kılıç,

"Kent Lokantası'na lokantacı esnafı olarak karşı değiliz ama açıldığı yere karşıyız. Yani açılabilir, sosyal bir projedir belediyenin ama bu Kemeraltı olmamalıydı. Bunu da bize de sorabilirlerdi. Açıldı hayırlı olsun. Buradan ihtiyaç sahipleri, engelliler, öğrenciler, emekliler faydalanabilir, ona da kesinlikle karşı değiliz. Ama ne yazık ki şimdi burada bunların dışında halka açık bir lokanta haline gelirse, turiste verilirse buna karşıyız. Bir gevrek, bir peynir, bir çayın 50 lira olduğu bir yerde lokantanın 50 liraya yemek verme şansı yok."

Doğan Kılıç, bu durumun esnafı olumsuz etkilediğini, konuyu görüşerek çözüme kavuşturabiliceklerini sözlerine ekledi.







