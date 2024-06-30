İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle, Sivas Katliamı'nın 31. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden 33 aydını anmak için özel bir program düzenliyor. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik, saygı duruşu, panel, şiir ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Madımak Oteli'nde katledilen aydınları anmak ve adalet taleplerini yüksek sesle dile getirmek için 3 Temmuz'da İzmir Sanat Merkezi'nde bir araya geliyor. Program, Ege 78'liler Demokrasi ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenleniyor ve Alevi Bektaşi Federasyonu Ege Bölge Sorumlusu Gülbahar Kaplan ve Dernek Başkanı Temur Taşdemir'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından, Avukat Beydağ Tıraş Öneri ve Yazar Hidayet Karakuş'un katılımıyla adalet mücadelesi ve toplumsal bellek üzerine bir panel gerçekleştirilecek. Programda, İzmir Tiyatroları Derneği Üyesi Özgür Başkaya'nın yöneteceği duygusal şiir dinletisi ve Grup SonDakka'nın seslendireceği Sivas Katliamı'na dair ezgiler de yer alacak.

Editör: Kardelen Başol