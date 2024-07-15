İzmir'de Mahalle Bostanı Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadifekale’de kurduğu mahalle bostanında hasat dönemi başladı. Kadınlar, kendi yetiştirdikleri sebzeleri topluyor, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor ve sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Kadifekale’de mahalle bostanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Mercek Projesi kapsamında Kadifekale’de 6 dönümlük bir mahalle bostanı kurdu. Burada 137 kadın, atalık tohumlardan elde ettikleri fidelerle yazlık ve kışlık sebzeler yetiştiriyor. Belediyenin sağladığı su ile sulama yaparak, ürünlerini olgunlaştıran kadınlar, bostandan topladıkları ürünlerle pazar alışverişine olan ihtiyaçlarını azaltıyor.

Toplam 137 kadın ürün yetiştiriyor

Mercek Projesi’nde sosyolog olarak görev yapan Elif Gökçen, Kadifekale’de kurulan mahalle bostanında toplam 137 kadının yazlık ve kışlık sebzeler yetiştirdiğini belirtti. Projede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın atalık tohumlardan elde ettiği fideler ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın sağladığı su kullanılıyor.

Yazlık ve kışlık ürünler

Gökçen, yazın domates, biber, patlıcan; kışın ise karnabahar, brokoli ve yeşilliklerin ekildiğini söyledi. Kadınlar, bostandan elde ettikleri ürünlerle pazara daha az gittiklerini belirtiyor ve bostanı bir sosyalleşme alanı olarak da kullanıyor. Burada çeşitli etkinlikler ve piknikler düzenleniyor.

Kadınların deneyimleri

Mahalle bostanında patlıcan, biber ve domates yetiştiren Melek Sincar, bostanın kendilerine büyük bir fayda sağladığını ve pazara gitme ihtiyacını azalttığını söyledi. Bostanda huzur bulduğunu ve burada pek çok şey öğrendiğini belirtti.

Dilan Yalçın ise oğlu Ali Esat Yalçın’la birlikte bostanda biber, patlıcan ve domatesin hasadını yaptıklarını, bu sene ilk kez kavun hasat edeceklerini söyledi. Projenin mahallelerinde olması nedeniyle rahatlıkla gidip gelebildiklerini ve burada kadınlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bostan projelerinin yaygınlaşması

Mercek Projesi kapsamında, Kadifekale’nin yanı sıra Buca Mustafa Kemal Mahallesi’nde 750 metrekare, Bornova Meriç Yaşayan Parkı’nda ise 500 metrekarelik mahalle bostanları bulunuyor. Bu bostanlar sayesinde kadınlar hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.