İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 120 dönümlük makilik alanın yandığı belirtildi.
Kaynak: aa