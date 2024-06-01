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Yangın, 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde maki lik alandaki yangın , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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