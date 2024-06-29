İzmir’in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın, Germiyan ile Reisdere’yi birbirine bağlayan yol üzerindeki makilik ve zeytinlik alanı etkisi altına aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü, İZSU ve Çeşme Belediyesi ekipleri, yangına 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve yurttaşların desteğiyle su tankerleriyle müdahale ediyor. Tüm birimler, yangının kontrol altına alınması için büyük çaba gösteriyor.

Çeşme kaymakamı ve jandarma komutanları yangın bölgesinde

Yangının ilk anlarından itibaren alanda bulunan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ve Alaçatı Jandarma Komutanı Mustafa Balık, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Çeşme Kaymakamı Maraşlı, destekleri için tüm ekiplere teşekkür ederek, “Dayanışma ile bu zorluğun da üstesinden geleceğiz,” dedi.