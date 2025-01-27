İzmir, 20-23 Şubat tarihleri arasında endüstriyel üretim teknolojilerinin en önemli fuarlarından birine ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliğiyle organize edilen IMATECH – 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, sektördeki profesyonelleri bir araya getirecek. 2025 yılında da makine sektörünün en büyük buluşmalarından biri olması beklenen fuar, her yıl olduğu gibi yenilikçi ürün ve teknolojilerle dikkat çekiyor.

Uluslararası katılımcılar ve alım heyetleri

Fuara, Türkiye’nin farklı sanayi şehirlerinden ve yurtdışından önemli alım heyetlerinin katılması bekleniyor. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinden iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan gibi ülkelerden de alım heyetleri fuarda yer alacak. 2025 IMATECH Fuarı’na ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Polonya, Rusya gibi ülkelerden profesyonel ziyaretçiler katılacak.

Geleceğin fabrikalarına yönelik yenilikçi teknolojiler

IMATECH Fuarı’nda, takım tezgâhları, CNC makineleri, endüstriyel robotlar, otomasyon sistemleri ve lazer makineleri gibi geleceğin üretim teknolojilerinin tanıtımı yapılacak. Sektördeki son yenilikleri keşfetmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek isteyen profesyoneller için eşsiz bir fırsat sunulacak. Ticari anlaşmalar ve ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği fuarda, katılımcı firmaların satışlarını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geçen yılın başarısı ve beklentiler neler?

Geçen yıl, IMATECH Fuarı 14 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamış ve 130’un üzerinde katılımcı firma, 250’den fazla markayı profesyonel ziyaretçilerle buluşturmuştu. 2025 yılında da bu başarıyı tekrarlaması ve daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşması hedefleniyor. Fuar, sadece Türkiye’den değil, yurtdışından gelen profesyonellerle de büyük ilgi görüyor.