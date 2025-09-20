Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Çiğli'de yeni köprü için ikinci ihale süreci başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Konak Tüneli’nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanarak İnciraltı’na gitmek isteyen sürücüler, Mithatpaşa Caddesi ve Karataş Kavşağı güzergahını takip edecek.

Haydar Aliyev Bulvarı, etkinlik süresince İnciraltı’ndan Konak istikametine tek yön olarak kullanılacak.

Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Borsa Kavşağı) Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na katılmak isteyen sürücüler, Gümrük Kavşağı’ndan kara tarafına geçebilecek.

Kara taraf ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Gümrük Kavşağı) Fevzipaşa Bulvarı’na mecburi istikamet verilecek.

105 dosyası olan torbacı İzmir'de suçüstü yakalandı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kara tarafında trafik gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Cumhuriyet Bulvarı üzeri ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı deniz tarafı araç trafiğine kapatılacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, maraton süresince yollarla ilgili düzenlemeleri açıkladı:

İzmir’de 19. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Maraton 19 Eylül’de saat 07.30’da başlayıp 10.00’da sona erecek.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.