İzmir’de 19. Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu. Maraton 19 Eylül’de saat 07.30’da başlayıp 10.00’da sona erecek.
Trafik düzenlemeleri
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, maraton süresince yollarla ilgili düzenlemeleri açıkladı:
Cumhuriyet Bulvarı üzeri ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı deniz tarafı araç trafiğine kapatılacak.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kara tarafında trafik gidiş-geliş olarak sağlanacak.
Kara taraf ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Gümrük Kavşağı) Fevzipaşa Bulvarı’na mecburi istikamet verilecek.
Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Borsa Kavşağı) Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na katılmak isteyen sürücüler, Gümrük Kavşağı’ndan kara tarafına geçebilecek.
Alternatif güzergahlar
Haydar Aliyev Bulvarı, etkinlik süresince İnciraltı’ndan Konak istikametine tek yön olarak kullanılacak.
Konak Tüneli’nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanarak İnciraltı’na gitmek isteyen sürücüler, Mithatpaşa Caddesi ve Karataş Kavşağı güzergahını takip edecek.