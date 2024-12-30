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Şahısların üçü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

52 çuval marul çalan ve gözaltına alınan üç şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.A., ekiplerce gözaltına alınırken, bölgede araştırma yapan jandarma S.A.’nın suç ortakları N.T. ile A.T.'yi, Tire Torbalı karayolu kenarındaki tarladan çaldıkları çuval çuval marulla suçüstü yakaladı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde dün, devriye görevi sırasında bir marul tarlası yakınında park hâlindeki 35 RT 753 plakalı araçta S.A.'nın (21) şüpheli tavırlar sergilediğini fark etti.

İzmir'in Tire ilçesinde, tarladan 52 çuval marul çalan ve suçüstü yakalanan üç şüpheli tutuklandı.

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