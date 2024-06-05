İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımları, kent genelindeki mavi bayrak ödüllü plaj sayısına önemli bir katkı sağladı. Bu yıl 40 halk plajında mavi bayrağın dalgalanmasıyla birlikte İzmir, toplamda 64 mavi bayraklı plaja ev sahipliği yaparak ödül sayısını bir kez daha artırdı. Ayrıca, marinalarda da mavi bayrak sayısı 4'ten 6'ya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından açıklanan ödüllerle birlikte İzmir, çevre yatırımları ve Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'nin çalışmalarıyla 40 halk plajında mavi bayrak dalgalanmasını başarıyla sürdürdü. Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'nin üçüncüsü olan İzmir'de mavi bayrak ödüllü plaj sayısı 64'e ulaştı. Ayrıca, bir önceki yıla göre mavi bayrak ödülü alan marina sayısı da artarak 6'ya çıktı. Özellikle, İzmir Körfezi'nde yer alan ve halkın kullanımına açılan İzmir Marina, mavi bayrağı dalgalandıran marinalar arasında yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mavi Bayrak Programı'nın turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen önemli bir uluslararası çevre ödülü olduğunu vurgulayarak, "İzmir, bir deniz kenti olarak temiz çevreyi koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu önemsiyoruz. Mavi bayrak dalgalanan plajlarımızla gurur duyuyoruz ve deniz turizmine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İzmir'in Türkiye'deki mavi bayraklı plaj sayısıyla üçüncü sırada bulunduğu belirtilirken, kentin arıtma seferberliğinin bu başarıda etkili olduğu vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisleriyle Türkiye'nin lider şehri konumunda bulunuyor ve toplamda 70 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor.

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir plajlarının çevresel standartlarını yükseltmek ve mavi bayrak kriterlerini en iyi şekilde uygulamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, cankurtaran sayısının arttırılması için kurslar düzenlenerek birçok gence Türkiye Su Sporları Federasyonu onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırıldı. Ayrıca, plajların eksikliklerinin tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı ve deniz suyu kontrolü düzenli olarak gerçekleştirildi. Çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları da yıl boyunca sürdürülerek sürdürülebilir plajlar oluşturulmaya çalışıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, okul ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak Mavi Bayraklı plajlarda çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl Ocak ayından itibaren düzenlenen etkinliklerle binlerce öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Temizlik kampanyaları ve çevre atölyeleri gibi etkinliklerle plajların sürdürülebilir kullanımı teşvik edilmeye çalışılıyor.

Mavi Bayrak, plajlar, marinalar ve yatlar için uluslararası bir çevre ödülü olup Türkiye'nin, 2024 verilerine göre 567 Mavi Bayraklı plajla dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığı belirtiliyor. Mavi Bayrak kriterleri, plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler gibi çeşitli alanlarda belirleniyor ve plajların sıhhi tesislerinin belirli standartlara uygun olması gerekiyor.