İzmir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen spor oyunları, İzmir’de Mayıs ayını sporla donattı. Üç farklı etkinlikte, binlerce sporcu kıyasıya mücadele etti.

17. Yarımada Spor Oyunları: Altı günlük heyecan

6-11 Mayıs 2024 tarihlerinde Çeşme ev sahipliğinde gerçekleşen 17. Yarımada Spor Oyunları, 15 branşta toplam 9 ilçeden bin 200 sporcuyu bir araya getirdi. Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere, Menderes, Güzelbahçe ve Balçova’dan gelen sporcular, badminton, basketbol, bocce, dart, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, taekwondo, tenis, yelken ve yüzme dallarında ter döktü.

Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları ilk kez düzenlendi

Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 13-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Spor Oyunları, ilk yılında büyük ilgi gördü. Beydağ, Bayındır, Kemalpaşa, Kiraz, Tire ve Torbalı’dan bin 380 sporcu, 12 farklı branşta toplam 532 müsabakada rekabet etti. Etkinlik, ilçeler arasında dayanışmayı ve spor kültürünü güçlendirdi.

Aliağa’da 20-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 1. Kuzey Ege Spor Oyunları, 6 ilçeden yaklaşık bin 400 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Futbol, masa tenisi, mini voleybol, tenis, plaj voleybolu, yelken, basketbol ve yüzme gibi 12 branşta düzenlenen müsabakalarda sporcular fair-play ruhuyla mücadele etti.

Nefes kesen müsabakalar ve görkemli ödül törenleri

Her üç spor oyununda da dereceye giren sporcular, düzenlenen törenlerle ödüllendirildi. İzmir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tutkusunu daha da yaymak amacıyla bu etkinliklerin önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımlarla süreceğini açıkladı.