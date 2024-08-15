İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlar arasında süregelen kriz, yapılan toplu iş sözleşmesiyle son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi ile 6 bin 150 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan bir anlaşma imzaladı.

17 bin TL Sosyal Denge Tazminatı ve yeni haklar

Sözleşme kapsamında memurlar, 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 17 bin TL’lik Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacak. Ayrıca, 10 yaş altı çocuk sahibi anneler için özel bir düzenleme getirildi. Bu yeni hak sayesinde, anneler sabah işe bir saat geç başlayıp akşam bir saat erken çıkabilecek.

Görevden uzaklaştırılan memurların durumu

İmza töreninin ardından, TÜM BEL-SEN yetkililerinin talebi doğrultusunda Başkan Tugay, görevden uzaklaştırılan memurların işlerine geri dönmeleri için gerekli onayı verdi. Bu karar, uzaklaştırılan çalışanların görevlerine dönüş süreçlerini hızlandıracak.

Üyeler sandık başına gitti

Memurlar, belediyenin önerisini kabul etmek için sandığa gitmiş, teklife %53 hayır, %47 evet oyu çıkmıştı. Sendika, memurlara gönderdiği mesajda, "1 Nisan'dan geçerli olmak üzere geriye dönük alacaklar önümüzdeki hafta içinde ödenecek" ifadesine yer verdi.

Bu yeni toplu iş sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki memurlar için önemli bir adım olurken, çalışanların haklarının korunması açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.